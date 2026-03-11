Grêmio faz promoção de ingressos para mulheres na partida contra o Bragantino

Arena tem espaços promocionais contra o Bragantino. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ainda em comemoração ao Dia Mundial da Mulher, celebrado no último domingo (8), o Grêmio oferecerá um desconto especial para as torcedoras gremistas que quiserem assistir ao jogo do Tricolor contra o Bragantino, na quinta-feira (12), na Arena.

Os setores Superior Norte, Superior Sul e Gold Premium Sul têm 50% de desconto para as mulheres. O clube informou que a quantidade de ingressos com a promoção está sujeita à disponibilidade e à ocupação de cada área.

As vendas são feitas no site oficial do clube. Os valores para sócios variam entre R$ 20 e R$ 261. Para o público em geral, os bilhetes variam entre R$ 50 e R$ 290.

Grêmio e Bragantino jogam nesta quinta-feira, às 21h30min, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. O Tricolor tem duas vitórias e duas derrotas até o momento.