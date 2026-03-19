Grêmio estreia novo uniforme para a temporada 2026; veja fotos

O torcedor gremista viu em ação na noite desta quinta-feira (19) o novo uniforme do Grêmio em ação. A estreia ocorre na partida contra o Vitória, na Arena. Essa é a primeira coleção assinada pela New Balance, nova fornecedora do clube.

A camisa foi lançada na quarta-feira (17). Ela é uma homenagem à Tríplice Coroa de 1996, ano em que o Grêmio conquistou os títulos do Gauchão, da Recopa Sul-Americana e do Brasileirão.

O modelo número 1 tem as mangas pretas e as faixas tricolores em degradê. As que começam pretas terminam azuis e vice-versa. Há também uma grande presença da cor dourada em diversos pontos da camisa, como o número.

Os uniformes já estão à venda. Os resultados dos primeiros dias de comercialização foram considerados um sucesso.

Os valores da nova camisa

Camisa 1 torcedor masculina - R$ 399,90

Camisa 1 torcedor feminina - R$ 379,90

Camisa 1 atleta masculina - R$ 599,90

Camisa 2 torcedor masculina - R$ 399,90

Camisa 1 torcedor feminina - R$ 379,90