Grêmio está escalado para o Gre-Nal 451 válido pela final do Gauchão

Com a vantagem de três gols, o Grêmio está escalado pelo técnico Luís Castro para o Gre-Nal 451. O português optou por manter o time que fez 3 a 0 no Inter, na Arena, no final de semana passado.
O Tricolor terá Pavon na lateral direita, a dupla de zaga com os jovens Gustavo Martins e Viery e Enamorado na ponta direita. Tetê e Willian iniciam o jogo no banco de reservas.
Assim, o Grêmio terá Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
No banco de reservas, o treinador português terá à disposição Gabriel Grando, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann, Caio Paulista, Dodi, Tiaguinho, Gabriel Mec, Roger, André Henrique, Willian e Tetê.
O Tricolor tem a vantagem, já que venceu a ida, na Arena, por 3 a 0. Assim, poderá perder por até dois gols de diferença no Beira-Rio