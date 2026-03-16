Grêmio encara a Chapecoense em busca da primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Grêmio foi recebido com festa pela torcida na chegada em Chapecó. Geison Lisboa / Grupo RBS

Após a comemoração do título gaúcho ter sido interrompida pelo decepcionante empate com o Bragantino, na Arena, o Grêmio voltará a campo nesta noite de segunda-feira (16), a partir das 20h, em busca de sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro.

O palco será o gramado sintético da Arena Condá diante de uma Chapecoense que busca recuperação após perder para o São Paulo, no meio de semana, no Canindé.

Os problemas de virose seguem impactando no ambiente gremista. Marlon ficou fora da viagem à Santa Catarina e Caio Paulista deverá ser o lateral-esquerdo. Por outro lado, Tetê e Amuzu voltam a ficar à disposição.

A ausência de Gustavo Martins abre uma dúvida em relação a quem será o parceiro de Viery na zaga. Balbuena é o único zagueiro destro disponível, mas perdeu espaço depois de más atuações. Uma alternativa é o recuo de Noriega para a defesa, com o argentino Leonel Pérez sendo escalado como primeiro volante. Na frente, Amuzu retorna para fazer trio com Carlos Vinícius e Enamorado.

Depois de iniciar a rodada em nono lugar, o Grêmio subirá na tabela em caso de vitória nesta noite. Pontuar fora de casa no Brasileirão, porém, é algo que o time ainda não conseguiu.

Foram duas derrotas em dois compromissos, para Fluminense e São Paulo. Uma esperança para voltar a vencer está no bom momento de Carlos Vinícius. O centroavante tem média de um gol por jogo, com cinco bolas nas redes em cinco partidas.