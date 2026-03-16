Grêmio encara a Chapecoense em busca da primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Após a comemoração do título gaúcho ter sido interrompida pelo decepcionante empate com o Bragantino, na Arena, o Grêmio voltará a campo nesta noite de segunda-feira (16), a partir das 20h, em busca de sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro.
O palco será o gramado sintético da Arena Condá diante de uma Chapecoense que busca recuperação após perder para o São Paulo, no meio de semana, no Canindé.
Os problemas de virose seguem impactando no ambiente gremista. Marlon ficou fora da viagem à Santa Catarina e Caio Paulista deverá ser o lateral-esquerdo. Por outro lado, Tetê e Amuzu voltam a ficar à disposição.
O técnico Luís Castro também terá de lidar com a ausência por lesão de Gustavo Martins, que sofreu um problema muscular. Pelo mesmo motivo, Arthur já havia sido desfalque contra o Bragantino e segue fora.
A ausência de Gustavo Martins abre uma dúvida em relação a quem será o parceiro de Viery na zaga. Balbuena é o único zagueiro destro disponível, mas perdeu espaço depois de más atuações. Uma alternativa é o recuo de Noriega para a defesa, com o argentino Leonel Pérez sendo escalado como primeiro volante. Na frente, Amuzu retorna para fazer trio com Carlos Vinícius e Enamorado.
Depois de iniciar a rodada em nono lugar, o Grêmio subirá na tabela em caso de vitória nesta noite. Pontuar fora de casa no Brasileirão, porém, é algo que o time ainda não conseguiu.
Foram duas derrotas em dois compromissos, para Fluminense e São Paulo. Uma esperança para voltar a vencer está no bom momento de Carlos Vinícius. O centroavante tem média de um gol por jogo, com cinco bolas nas redes em cinco partidas.
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