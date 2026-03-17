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Notícia

Grêmio empata com a Chapecoense e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

Tricolor saiu perdendo com gol de Walter Clar, mas igualou o placar com Nardoni. Próximo jogo será contra o Vitória em casa, na quinta-feira

Marco Souza

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