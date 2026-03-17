Grêmio empata com a Chapecoense e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

A vida pós-Gauchão não confirmou as expectativas do Grêmio. Na Arena Condá, em Chapecó, o Tricolor ficou no empate em 1 a 1 com a Chapecoense na noite desta segunda-feira (16). Walter Clar abriu o placar para o adversário, em cobrança de pênalti, e Nardoni fez o gol gremista no final do primeiro tempo.

Após o título estadual, a equipe voltou a ter dificuldades no Brasileirão e não mostrou o rendimento esperado. O resultado em Santa Catarina, pela sexta rodada, deixa a equipe em sétimo lugar com oito pontos. Em três jogos fora, o Tricolor ainda não venceu na competição. Contra a Chapecoense, foi uma atuação que repetiu os problemas que já tinham surgido no empate com o Bragantino na semana anterior.

A escalação gremista teve algumas alterações para a partida em Santa Catarina. Luís Castro mexeu nos três setores da equipe. Sem Gustavo Martins, lesionado, e Marlon, com virose, o técnico também optou por deixar Enamorado como opção no banco de reservas.

A equipe titular teve Balbuena na zaga, Caio Paulista na lateral e Tetê no ataque. Outra mudança foi o posicionamento de Monsalve. O meia vinha jogando mais pela direita nas últimas três partidas, mas Nardoni foi deslocado para esse setor. O colombiano ficou mais próximo a Amuzu, no lado esquerdo.

O início de jogo indicava vantagem do Grêmio. Não apenas pelo apoio dos 3,6 mil gremistas nas arquibancadas do estádio, mas a equipe de Castro tomava conta das principais ações em campo. Principalmente nas combinações pela esquerda, com Monsalve buscando a construção dos lances de ataque.

Logo aos três minutos do primeiro tempo, Amuzu avançou pela faixa central do campo. O atacante arriscou o chute da entrada da área. Só que faltou força na finalização para vencer o goleiro Léo Vieira. O ritmo mais lento de jogo dava a ideia de que o gol gremista era questão de tempo. A Chapecoense agrupava seus jogadores perto do próprio gol e deixava o Tricolor ter a posse de bola.

Amuzu tentou novamente de fora da área. Desta vez, Léo Vieira teve dificuldades para segurar. Após rebater a bola inicialmente, o goleiro da equipe da casa se atirou para fazer a defesa e não dar rebote.

Apesar do domínio quase total das ações, uma bobeada defensiva do Grêmio acabou em pênalti para a Chapecoense. Monsalve errou o bote na entrada da área. Balbuena chutou, a bola bateu em um jogador da Chape e Pavon chutou em cima de Italo. A tentativa de afastar o perigo da área serviu como assistência para Bolasie dentro da área. Viery tentou evitar o gol e derrubou o adversário. Walter Clar converteu a cobrança, sem chances para Weverton, aos 27 minutos.

O gol apagou um pouco do ânimo gremista. Em dois cruzamentos, um de Pavon e outro de Tetê, o Grêmio teve chances de empatar nos minutos finais. Só na terceira tentativa, após Pavon cobrar escanteio, saiu o gol. Léo Vieira errou ao tentar socar a bola. Nardoni completou para o fundo das redes, nos acréscimos, para garantir que o time sairia para o vestiário com o placar igual em 1 a 1. Tetê e Carlos Vinícius tentaram ainda fazer a virada, em dois chutes de fora da área, mas não acertaram o alvo nos últimos lances do primeiro tempo.

Etapa final

O Grêmio voltou para a segunda etapa com a mesma equipe. Sem conseguir superar a forte marcação dos donos da casa, o Tricolor apostou em chutes de longa distância e em cruzamentos para tentar chegar ao segundo gol. A série de tentativas teve início aos seis minutos, com Tetê. O camisa 21 arriscou de fora da área. A bola bateu em um marcador e saiu pela linha de fundo. O atacante também tentou aos oito, após investida de Caio Paulista no campo de ataque. Luís Castro recorreu ao banco de reservas para buscar a vitória. Willian e Enamorado entraram nos lugares de Monsalve e Amuzu.

Tetê após cobrança de escanteio, recuperou a bola no rebote. A finalização da entrada da área acertou o travessão, aos 22 minutos. Gabriel Mec entrou em campo, na vaga de Tetê, na terceira mexida no Grêmio. O jovem teve boa participação na sequência. O meia-atacante encontrou Willian, que fez fila nos marcadores antes de chutar por cima da goleira.

A Chapecoense também ficou perto do gol. Após cobrança de escanteio, Perotti nem precisou saltar para cabecear. A bola passou ao lado do gol de Weverton.

Sem muito tempo para recuperar o fôlego dos jogadores, assim como realizar ajustes técnicos e táticos, o Grêmio estará em campo novamente na próxima quinta-feira (19). O Tricolor receberá o Vitória, na Arena, para tentar voltar a vencer pelo Brasileirão. Depois, no próximo domingo, chegará ao fim a maratona antes da parada para a primeira data Fifa de 2026. O time reencontrará Renato Portaluppi, agora pelo Vasco, em São Januário.

Confira a entrevista coletiva de Luís Castro

Brasileirão — 6ª rodada — 16/3/2026

Chapecoense (1)

Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Higor Meritão (Vinícius Balieiro, 46'/2ºT), João Vitor (David, 39'/2ºT), Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos, 12'/2ºT); Italo (Marcinho, 12'/2ºT) e Bolasie (Perotti, 39'2ºT). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Grêmio (1)

Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve (Willian, 15'/2ºT); Amuzu (Enamorado, 15'/2ºT), Tetê (Gabriel Mec, 28'/2ºT) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

GOLS: Walter Clar (C), aos 27min, e Nardoni (G) aos 47min do 1º tempo

CARTÕES AMARELOS: Everton, Bolasie e Eduardo Doma (C); Viery, Monsalve e Noriega (G)

ARBITRAGEM: Bruno Vasconcelos (BA), auxiliado por Bruno Pires (GO) e Edevan Pereira (BA). VAR: Thiago Peixoto (SP)

PÚBLICO: 19.307

RENDA: R$ 1.261.120,00

LOCAL: Arena Condá, em Chapecó

Próximo jogo

Quinta-feira, 19/3 — 19h

Grêmio x Vitória

Arena — Brasileirão (7ª rodada)