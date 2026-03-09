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Amistosos de março
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Grêmio é notificado por seleções e pode ter até dois desfalques em jogo do Brasileirão

Erick Noriega e Miguel Monsalve estão na pré-lista de Peru e Colômbia para os amistosos da data Fifa de março

Rodrigo Oliveira

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Saimon Bianchini

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