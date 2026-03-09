Grêmio é notificado por seleções e pode ter até dois desfalques em jogo do Brasileirão

Erick Noriega é titular da seleção do Peru. @labicolor / Instagram / Reprodução

O Grêmio pode até dois desfalques para o jogo contra o Palmeiras, no dia 1 de abril, pelo Brasileirão.

O Tricolor recebeu uma notificação das seleções do Peru e da Colômbia informando que o volante Erick Noriega e o meia Miguel Monsalve, respectivamente, estão na pré-lista de convocados para a data Fifa de março.

No caso de Noriega, a tendência forte é que o jogador faça parte da lista final do técnico Mano Menezes para os amistosos contra Senegal, dia 28 de março, na França, e Honduras, dia 31 de março, na Espanha. O volante gremista é um protagonista do meio-campo peruano.

Caso a convocação seja confirmada, o jogador desfalcará o Grêmio contra o Palmeiras, marcado para o dia seguinte ao segundo jogo dos peruanos.

Já Monsalve vem sendo incluído nas últimas pré-listas da Colômbia, mas ainda não foi chamado pelo técnico Nestor Lorenzo para a seleção principal. Por isso, suas chances de convocação são menores.

Porém, se o meia for convocado, também será desfalque contra o Palmeiras, uma vez que os dois amistosos dos colombianos, contra Croácia e França, serão disputados nos Estados Unidos.