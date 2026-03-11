Grêmio divulga vídeo dos bastidores do título do Gauchão; veja os desabafos dos atletas e de Luís Castro

Tricolor venceu o 44º título estadual. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio publicou, nesta terça-feira (10), um vídeo dos bastidores da conquista do Gauchão no último domingo 98). A produção mostra a chegada da delegação ao Beira-Rio, a concentração da equipe no vestiário, os principais lances do jogo e a festa do título.

Líderes do time fizeram discursos motivacionais antes da bola rolar. O lateral Marlon foi um dos que tomou a fala:

— Fazer valer a pena o trabalho, lealdade, compromisso, tudo que a gente coloca lá (no treino) todo dia. Chegou a hora de colher isso, com humildade, respeitando os caras, mas fazendo nosso jogo, jogando para vencer de cabeça erguida, dando o máximo.

Ao final do Gre-Nal 451, que terminou empatado e garantiu o placar agregado de 4 a 1 para o Tricolor, Luís Castro comemorou no gramado junto aos jogadores:

— Nesta vida só tem graça é ganhar.

Confira os bastidores da conquista do Gauchão