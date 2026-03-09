Grêmio destaca legado do Gauchão para a temporada: "Jogadores capacitados a executar múltiplas funções"

Tricolor comemorou título do Gauchão no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Um passo firme, e decisivo no caminho desejado, foi dado pelo Grêmio rumo aos objetivos da temporada. Mais do que voltar à Arena com a taça do Gauchão, o clube entende que a vitória no Estadual é uma validação da profunda reformulação feita no vestiário neste início de 2026.

Completamente encharcado de água e isotônicos, depois de ser alvo da tradicional brincadeira dos seus jogadores, Luís Castro declarou que o Gauchão é apenas o primeiro passo do ano. O clube ainda quer mais nesta temporada.

— Ganhamos o Gauchão, mas estamos muito no início, Temos que fazer a equipe crescer muito ainda. Temos que nos desenvolver muito para chegarmos ao nível que queremos — projetou o treinador.

O técnico disse que as vitórias e o título servem como validação do trabalho para o torcedor. Mas que o principal legado do Gauchão para o ano é ter encontrado uma equipe base, com alternativas testadas, para os próximos compromissos pelo Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

— O principal é termos uma equipe. Que defende melhor, que ataca mais junta. O fruto do Gauchão é termos jogadores capacitados a executar múltiplas funções — disse.

Convicção no trabalho

O vice de futebol Antônio Dutra também colocou o Gauchão como um ponto de partida para os próximos compromissos.

— Grandes mudanças geram dúvidas, questionamentos. Nos mantivemos firmes na nossa convicção e hoje saímos daqui com um título importante. Se desdenha o Gauchão, mas vencemos oito nos últimos 10 anos. Uma superioridade esmagadora. Que também exibimos nos Gre-Nais decisivos — afirmou o dirigente.

De folga até terça-feira, o grupo de jogadores do Grêmio terá novas atrações à disposição para a partida desta quinta-feira contra o Bragantino. Nardoni briga com Monsalve pela titularidade ao lado de Arthur.