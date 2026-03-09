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Grêmio destaca legado do Gauchão para a temporada: "Jogadores capacitados a executar múltiplas funções"

Técnico Luís Castro celebrou título após empate com o Inter no Beira-Rio

Marco Souza

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