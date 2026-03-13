Grêmio desperdiça chances e cede empate ao Bragantino na Arena

O Grêmio pagou o preço da dedicação ao Gauchão. O empate em 1 a 1 com o Bragantino foi jogo de chances de gols desperdiçadas e muita correria na noite desta quinta (12), na Arena.
Carlos Vinícius abriu o placar, mas Rodriguinho empatou no segundo tempo. Após cinco rodadas do Brasileirão, o Tricolor é nono lugar, com sete pontos.
De ressaca pelo título do Gauchão, o Grêmio foi a campo com desfalques por situações pouco usuais. Uma virose passou pelo vestiário: Willian e Tetê ficaram fora da partida por isso.
Amuzu também não esteve na Arena, mas para acompanhar a esposa após o nascimento de sua "filha gaúcha". Nardoni herdou a vaga no meio de Arthur, lesionado. Gabriel Mec foi o ponta pela esquerda. O restante do time foi o mesmo que bateu o Inter nas decisões do Estadual.
O ritmo da partida mostrou o peso da ausência de Arthur. Sem o meio-campista, a bola ia e voltava pelo campo. Em alguns momentos favoreceu o Grêmio. Mas também se mostrou problemática para os donos da casa ao final da primeira etapa.
Logo no início, Enamorado roubou uma bola no campo de ataque. Derrubado, o atacante conseguiu uma chance de gol a favor. Herrera, do Bragantino, chutou contra o próprio gol ao tentar afastar o cruzamento e Cleiton precisou fazer grande defesa aos 2 minutos.
Pouco depois, aos seis minutos, Carlos Vinícius não deu chances ao goleiro do adversário. Monsalve acionou Enamorado, que mandou o cruzamento para a área. O centroavante cabeceou como manda o manual, no canto esquerdo do goleiro do Bragantino. O gol encerrou a sequência de cinco partidas sem marcar do atacante.
O gol acelerou ainda mais os dois times. Sasha, aos oito, arriscou. A bola passou por cima do gol de Weverton e a torcida vaiou o ex-rival.
Enamorado desarmou um defensor do Bragantino. Monsalve tocou para Carlos Vinícius, que perdeu a bola ao tentar driblar Cleiton. No rebote, o centroavante arriscou e Pedro Henrique afastou em cima da linha. A terceira chance de gol com apenas 12 minutos de jogo.
Após confusão no meio-campo, entre Gabriel Mec e Lucas Barbosa, o Bragantino cresceu de rendimento. A equipe paulista chegou a comemorar por alguns instantes o empate. Só que o VAR anulou o gol de Lucas Barbosa, por toque de Sasha, que deixou o companheiro em posição irregular.
O Grêmio teve uma última chance de marcar no primeiro tempo. Um lance bizarro perdido, e que incomodou a torcida. Cleiton saiu desesperado do gol até a intermediária, onde trombou com Carlos Vinícius. Com o goleiro adversário caído, Monsalve tocou para Enamorado. Os gremistas preferiram o passe e não chutaram contra o gol.
No fim da jogada, com Cleiton de volta ao gol após se levantar, Mec finalizou por cima da goleira aos 30 minutos. O Bragantino pressionou até o final da primeira etapa, mas não venceu a marcação gremista.
Bragantino busca empate no segundo tempo
Sem mudanças para a segunda etapa, o Grêmio voltou com a mesma estratégia. Mec recuperou a bola, Monsalve avançou e arriscou o chute da entrada da área. A finalização deu susto em Cleiton.
O desperdício do Grêmio seguiu. Pavon acertou cruzamento perfeito para Carlos Vinícius, livre na pequena área. Cleiton defendeu sem nem dar rebote aos seis minutos.
Weverton precisou trabalhar depois, quando Hurtado recebeu livre na área. O chute saiu sem força. Mesmo assim, o goleiro do Grêmio precisou fazer boa defesa. Luís Castro viu que seu time estava sem fôlego e força. Caio Paulista entrou para fazer a ponta, no lugar de Mec. Dodi substituiu Monsalve no meio.
Aos 18, Enamorado perdeu um gol inacreditável. Noriega lançou o colombiano, que invadiu a área. Cleiton defendeu o primeiro. Sem goleiro, o gremista mandou para fora.
O castigo saiu na sequência. Rodriguinho acertou um chute indefensável no gol de Weverton. O lance inicialmente foi anulado por impedimento de Pitta. Só que desta vez a revisão do VAR foi contrária aos desejos dos gremistas.
O Bragantino quase virou, com 25 minutos do segundo tempo. Sasha, em cobrança de falta ensaiada, recebeu livre na área e chutou: Weverton fez boa defesa. Cansado, Enamorado deu lugar a Roger.
E o jovem perdeu outra ótima oportunidade. Nardoni arrancou do meio-campo e achou passe para o companheiro. Roger errou o domínio e perdeu a chance de chutar. Depois, o atacante acertou cruzamento na medida para Carlos Vinícius. Cleiton espalmou a bola para escanteio.
Sem forças para pressionar, o Grêmio tentou encontrar espaços. A equipe paulista aproveitou a vantagem física e pressionou nos contra-ataques. Nos acréscimos, Leonel Pérez fez sua estreia ao entrar na vaga de Nardoni. No fim, o jogo terminou em 1 a 1.
BRASILEIRÃO — 5ª RODADA — 12/3/2026
GRÊMIO (1)
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni (Leonel Pérez, 46'/2ºT) e Monsalve (Dodi, 14'/2ºT); Gabriel Mec (Caio Paulista, 14'/2ºT), Enamorado (Roger, 23'/2ºT) e Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro
BRAGANTINO (1)
Cleiton; Hurtado (Eduardo, 33'/2ºT), Gustavo Marques, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes, INT), Gustavo Neves (Rodriguinho, 17'/2ºT) e Herrera (Isidro Pitta, 17'/2ºT); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Sosa, 36'/2ºT) e Mosquera.
Técnico: Vagner Mancini
GOLS: Carlos Vinícius (G) aos 6min do 1º tempo; Rodriguinho (B) aos 20min;
CARTÕES AMARELOS: Enamorado e Marlon (G) ; Mosquera, Lucas Braga, Rodriguinho e Juninho Capixaba (B);
ARBITRAGEM: Davi Lacerda (ES), auxiliado por Luanderson dos Santos (BA) e Márcia Caetano (RO). VAR: Rodrigo de Sá (RJ);
PÚBLICO: 19.472 (19.236 pagantes);
RENDA: R$ 1.058.813,92;
LOCAL: Arena do Grêmio
PRÓXIMO JOGO
SEGUNDA-FEIRA, 16/3 — 20H
CHAPECOENSE X GRÊMIO
ARENA CONDÁ — BRASILEIRÃO (6ª RODADA)
