Grêmio descarta retorno de lateral escolhido para seleção do Paulistão

Mayk atuou em 16 partidas entre 2024 e 2025 pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio analisa o cenário da lateral esquerda após a grave lesão de Marlon. O atleta fraturou o tornozelo direito e deve ficar cerca de cinco meses em recuperação. Com isso, o clube considera as alternativas para a posição, mas descarta a volta do escolhido para seleção do Paulistão na posição.

Por enquanto, o Tricolor verifica o mercado, as condições financeiras e as possibilidades internas. A tendência, neste momento, é que nenhum nome seja buscado, já que o ciclo de contratações está encerrado na janela vigente até a próxima sexta-feira.

Um nome que surgiu nos bastidores como uma possibilidade é descartado pela direção. Mayk, de 26 anos, escolhido como melhor lateral-esquerdo do Paulistão pelo desempenho no Novorizontino, tem vínculo com o clube até dezembro e está emprestado ao clube da Série B até julho.

Mayk teve destaque pelas atuações no time de Enderson Moreira, ex-comandante gremista. Ele fez o gol da semifinal da classificação contra o Corinthians.

Ele desperta o interesse de equipes da Primeira Divisão, mas o Grêmio não considera seu retorno, já que não aproveitou as oportunidades em sua primeira passagem. Foram 16 partidas entre 2024 e 2025, quando concorria com Reinaldo pela titularidade.