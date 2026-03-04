Grêmio demonstra preocupação com reclamações do Inter e com ambiente criado para final no Beira-Rio

O Grêmio vem acompanhando com preocupação a mobilização feita pelo Inter em relação às reclamações de arbitragem ocorridas após o Gre-Nal 450. Uma das preocupações do Tricolor envolve o extracampo.
Todos os movimentos julgados necessários estão sendo feitos pelo Grêmio neste momento. Os dirigentes não revelam os planos, mas a maior preocupação envolve a segurança da torcida e da delegação que estará presente no Beira-Rio.
Cuidados redobrados
Os dirigentes entendem que um clima muito ruim está sendo criado e que isso pode envolver, principalmente, aspectos fora das quatro linhas. Por isso, os cuidados deverão ser redobrados para o domingo (8).
A ideia é evitar que se repitam problemas já ocorridos em outros clássicos, envolvendo, por exemplo, o deslocamento da equipe até o estádio.
O Grêmio entende e respeita a defesa dos interesses de cada clube, desde que essa postura se mantenha dentro de parâmetros considerados adequados para o momento e não sirva de combustível para situações graves.