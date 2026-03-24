Grêmio demite profissionais da área de fisioterapia

Demissões afetaram outras áreas do clube, além do futebol. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio desligou dois profissionais do departamento físico, nesta terça-feira (24). Os fisioterapeutas Henrique Valente e Anderson Dornelles não fazem mais parte do quadro de funcionários do clube.

Henrique Valente acumula duas passagens pelo Grêmio. Na primeira, o profissional também acabou sendo desligado no início da temporada de 2020, quando o clube promoveu uma série de mudanças envolvendo a comissão técnica e outros departamentos.