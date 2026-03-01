Grêmio define seu novo camisa 10 após saída de Cristaldo

O Grêmio tem um novo camisa 10: Willian. Embora o clube não tenha feito um anúncio formal, o número que era de Cristaldo está sinalizado para o experiente meia no anúncio da escalação para o Gre-Nal 45. Ele usava a camisa 88 desde sua chegada, em 2025.
Poupado na última rodada por desgaste muscular, Willian começa no banco o clássico deste domingo (1), na Arena, o primeiro da final do Gauchão 2026.
Cristaldo acertou sua saída do clube na quinta-feira (26): atuará pelo Talleres. O acordo com o clube argentino ocorreu após a rescisão contratual entre as partes ser confirmada.
Enquanto Willian começa no banco no Gre-Nal 450, Monsalve assume a posição de articulador. O Tricolor está escalado assim para o duelo: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.
Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo, às 18h, na Arena, pela primeira partida de ida da final do Gauchão. O duelo decisivo está marcado para o próximo domingo, às 18h, no Beira-Rio.