Grêmio define planejamento gradual para o retorno de Braithwaite

Braithwaite deve retornar contra o Vitória, no dia 19 Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O atacante Braithwaite já tem data para retornar ao time do Grêmio. Apesar, de recuperado de lesão, o dinamarquês deve ser atração apenas na partida contra o Vitória, no dia 19 de março, na Arena.

Com isso, o jogador ficará fora tanto do confronto com o Bragantino, nesta quinta (12), quanto da partida contra a Chapecoense, na próxima segunda (16).

O motivo da ausência diante dos paulistas, na Arena, é a opção do técnico Luís Castro de dar mais tempo de treino a Braithwaite antes de colocá-lo em campo. Afinal, o jogador vem de seis meses parado em virtude de uma lesão grave — ruptura no tendão de Aquiles.

Além disso, a comissão técnica considera arriscado promover o retorno do atacante no gramado sintético da Arena Condá, contra os catarinenses.