Grêmio define planejamento gradual para o retorno de Braithwaite

O atacante Braithwaite já tem data para retornar ao time do Grêmio. Apesar, de recuperado de lesão, o dinamarquês deve ser atração apenas na partida contra o Vitória, no dia 19 de março, na Arena.
Com isso, o jogador ficará fora tanto do confronto com o Bragantino, nesta quinta (12), quanto da partida contra a Chapecoense, na próxima segunda (16).
O motivo da ausência diante dos paulistas, na Arena, é a opção do técnico Luís Castro de dar mais tempo de treino a Braithwaite antes de colocá-lo em campo. Afinal, o jogador vem de seis meses parado em virtude de uma lesão grave — ruptura no tendão de Aquiles.
Além disso, a comissão técnica considera arriscado promover o retorno do atacante no gramado sintético da Arena Condá, contra os catarinenses.
Por isso, a volta de Braithwaite será contra o Vitória, quando o dinamarquês assumirá a condição de reserva imediato de Carlos Vinícius.