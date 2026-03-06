Grêmio

Mudança de postura
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Grêmio define estratégia para conter "blitz" do Inter

Técnico Luís Castro espera adversário muito mais ofensivo no clássico de domingo (8), válido pelo jogo de volta da final do Gauchão

Rodrigo Oliveira

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