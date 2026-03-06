Grêmio define estratégia para conter "blitz" do Inter

Luís Castro prepara ajustes na forma de jogar do Grêmio Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O técnico do Grêmio, Luís Castro, prepara uma estratégia diferente para o Gre-Nal 451 de domingo (8). Prevendo uma "blitz" do Inter, sobretudo nos minutos iniciais, o treinador fará ajustes no posicionamento do time, de modo a preservar a vantagem de 3 a 0, conquistada no jogo de ida no último domingo (1º), na Arena.

Isso não significa que o Tricolor irá adotar uma retranca no Beira-Rio. Porém, certamente terá mais cuidados defensivos, uma vez que o rival jogará de forma muito mais ofensiva, em função da larga desvantagem.

— Serão jogos totalmente diferentes. O Inter vai se atirar contra nós de forma bastante forte. O jogo será olhado de forma diferente — confirmou Luís Castro, após o triunfo no jogo de ida.

Para resistir aos avanços colorados e aos cruzamentos para a grande área, o Grêmio aposta na maior imposição física e estatura em relação ao rival.

Além disso, a expectativa é de que o Inter deixe espaços nos contra-ataques, e a ideia é aproveitá-los com os passes rápidos de Arthur e os avanços de Amuzu, pela esquerda, e Enamorado ou Tetê, pela direita.

Os demais detalhes da estratégia de Luís Castro para conter o rival são mantidos em sigilo nos treinos fechados no CT Luiz Carvalho,

Porém, é fato que a postura tricolor será diferente da adotada na partida de ida, conforme admitido pelo próprio comandante.