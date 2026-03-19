Grêmio decide permanecer como integrante da Libra

Decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois de semana de discussão, o Grêmio bateu o martelo sobre o bloco comercial ao qual fará parte. O clube anunciou, nesta quinta-feira (19), que irá permanecer vinculado à Libra. A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo.

Em comunicado oficial, o Grêmio afirmou que ficou satisfeito com "importantes avanços na retomada do diálogo entre os clubes da Libra", convencionados em assembleia do bloco realizada na quarta-feira (18). O CEO Alex Leitão foi o representante tricolor na reunião no Rio de Janeiro.

O Grêmio ensaiou a mudança para a Futebol Forte União (FFU) porque estava descontente com os rumos que a Libra estava tomando. A falta de protagonismo do clube na liga, a falta de debate sobre os rumos do futebol brasileiro e questões financeiras, além de tensões com o Flamengo eram as principais reclamações.

Confira o comunicado do Grêmio

Em linha com o que foi comunicado na última quarta-feira pela Liga Brasileira de Clubes (Libra), após a assembleia realizada, o Grêmio manifesta sua satisfação com os importantes avanços na retomada do diálogo entre os clubes da Libra e a reconstrução de um ambiente de maior convergência em torno dos objetivos comuns.

O encontro reforçou a existência de uma agenda unificada acerca de temas relevantes para os clubes e sempre com olhar para o futuro do futebol brasileiro, tendo em vista especialmente a construção de uma liga unificada, com participação dos clubes e em alinhamento com a Confederação Brasileira de Futebol.

Diante desse cenário e após decisão de seu Conselho de Administração no dia de hoje, o Grêmio comunica sua permanência na Libra e seu compromisso de contribuir de forma ativa e responsável para esse processo, pautado pelo fortalecimento coletivo, pela sustentabilidade do modelo e pelo desenvolvimento do futebol nacional.