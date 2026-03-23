Após nova decepção fora da Arena, Grêmio busca respostas para superar dificuldades no Brasileirão

Grêmio não encontrou espaços contra o Vasco, em São Januário. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Ao final da maratona de quatro jogos em 11 dias, o Grêmio cruzou a linha final sem impressionar. A repetição de erros, principalmente como visitante, custou a chance de voltar com alguns pontos da viagem a São Januário.

A derrota para o Vasco por 2 a 1 no domingo (22) repetiu problemas já detectados pela comissão técnica. Mas que seguem sem solução e precisam ser corrigidos durante a parada do calendário para a data Fifa.

Em sua entrevista coletiva, Luís Castro reconheceu as dificuldades gremistas. Principalmente pelo contraste das campanhas como mandante e nos jogos longe de Porto Alegre. Em Porto Alegre, a equipe fez três vitórias e um empate. Aproveitamento de 83%, atrás apenas dos 100% de Palmeiras e Fluminense.

O problema é que quando o jogo não é na Arena, o desempenho do time é pífio. Só o Atlético-MG, quatro derrotas em quatro rodadas, é pior do que o ponto somado nas quatro tentativas do Tricolor.

— O Grêmio tem sido uma equipe sofrível fora de casa, e não tem tido a eficácia que devia ter, e não corresponde àquilo que faz em casa. Me lembro dos jogos fora de algumas situações, como tivemos hoje, como o Enamorado e o Braithwaite na cara do gol. E se o resultado do lance fosse diferente, estaríamos dizendo que finalmente, exatamente com o mesmo jogo, o Grêmio encontrou o caminho certo para o sucesso fora de casa. O certo é que isso não aconteceu, fomos penalizados pelos nossos erros defensivos e ofensivos, e por muitas falhas técnicas. Acho que isso foi fatal e temos de melhorar nesse aspecto — analisou o técnico.

Castro explicou que fez escolhas pensando na estratégia. Um plano para conter o ímpeto do Vasco, mas com uma falha crucial de execução.

— Sabíamos que em uma fase inicial teria uma energia muito forte do Vasco. Fomos por esse caminho, de maior posse, de conter a energia no momento inicial. Cometermos erros neste período que foram fatais. Eles que deram origem ao resultado — lamentou.

Das opções feitas em relação ao jogo contra o Vitória, Leonel Pérez foi a única mudança de ordem técnica. Castro esclareceu que Gustavo Martins e Enamorado não tinham condições de enfrentar 90 minutos.

— Não gosto quando perdemos de individualizar um ou outro. Leonel Pérez jogou o primeiro jogo dois ou três dias atrás. Causou boa impressão. Dei a continuidade. Como fiz a vários jogadores. Embora o Noriega tivesse um pequeno problema físico dois dias atrás, mas não foi por isso que não jogou. preferi dar a sequência a Pérez — explicou.

Desperdício de chances

Autor do gol gremista da tarde, Carlos Vinícius lamentou o desperdício das chances criadas. O centroavante pediu um voto de confiança no trabalho.

— O Brasileirão é muito forte, sabemos das dificuldades dos jogos fora. Sabemos que precisamos pontuar, para os nossos objetivos. Tivemos volume para empatar e vencer. Produzimos mais em posse do que nas finalização. Aí custa muito caro. É seguir trabalhando para acertarmos, principalmente fora da Arena — disse.

De folga nos próximos dias três dias, os jogadores retornam ao trabalho no CT Luiz Carvalho em busca de respostas na quinta (26). No dia 2 de abril, na volta do Brasileirão, Luís Castro terá um teste e tanto para descobrir se as dificuldades como visitante estarão resolvidas. O Grêmio enfrentará o Palmeiras na Arena Barueri.