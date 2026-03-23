Grêmio conhece adversário da quinta fase da Copa do Brasil 2026

Confiança está na Série C do Brasileirão. Confiança / Divulgação

O Grêmio conheceu nesta segunda-feira (23) o seu adversário na quinta fase da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na sede da CBF, o Tricolor teve o Confiança, do Sergipe, como rival definido na competição.

Nesta fase, ocorrem os confrontos de ida e volta. O Grêmio abre o duelo em casa, enquanto a volta será fora. Os jogos ainda não tem datas confirmadas, mas serão entre 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

Os 32 times classificados foram separados em dois potes com 16 equipes em cada, respeitando o posicionamento de cada um no ranking nacional de clubes da CBF. Com os 16 melhores colocados no pote A e os demais, no pote B.

Situação do rival

Confiança comemorou vaga na final do Sergipano. Confiança / Divulgação

O Confiança está na Copa do Brasil desde a terceira fase. Nesta, entraram os campeões da Copa Verde, da Série C, da Série D e da Copa do Nordeste (neste caso, o Confiança herdou a vaga do Bahia, vice-campeão).

Eliminou a Tombense por 2 a 0 e, depois, passou por Vila Nova, nos pênaltis, fora de casa. No campeonato Sergipano, perdeu a final para seu maior rival, o Sergipe.

Em 2026, o Confiança tem 50% de aproveitamento, com seis vitórias, seis empates e quatro derrotas em 16 jogos. Antes ainda de enfrentar o Grêmio, o clube estreará na Copa do Nordeste e na Série C. Em seu elenco, constam velhos conhecidos do futebol brasileiro, como Sassá, ex-Cruzeiro e Botafogo, e Bruno Silva, que tem passagens por Inter e Fluminense. O técnico é Cláudio Caçapa.

Cláudio Caçapa comanda o Confiança. @sergioluisfotografia / Confiança,Divulgação

Novo regulamento

Nesta edição, CBF ampliou o número de participantes da Copa do Brasil, passando de 92 para 126 clubes. As quatro primeiras fases da competição são disputadas em jogo único, enquanto a partir da quinta fase haverá confrontos de ida e volta. Outra novidade é que a final de 2026 será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro.

Confiança será o rival do Grêmio na quinta fase. Confiança / Divulgação

VEJA OS CONFRONTOS DA QUINTA FASE:

Atlético-MG x Ceará

Cruzeiro x Goiás

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança-SE

Vasco x Paysandu

Fortaleza x CRB

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Mirassol

Corinthians x Barra-SC

Fluminense x Operário-PR

Palmeiras x Jacuipense-BA

Internacional x Athletic-MG

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude



