Grêmio conhece adversário da quinta fase da Copa do Brasil 2026

O Grêmio conheceu nesta segunda-feira (23) o seu adversário na quinta fase da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na sede da CBF, o Tricolor teve o Confiança, do Sergipe, como rival definido na competição.
Nesta fase, ocorrem os confrontos de ida e volta. O Grêmio abre o duelo em casa, enquanto a volta será fora. Os jogos ainda não tem datas confirmadas, mas serão entre 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).
Os 32 times classificados foram separados em dois potes com 16 equipes em cada, respeitando o posicionamento de cada um no ranking nacional de clubes da CBF. Com os 16 melhores colocados no pote A e os demais, no pote B.
Situação do rival
O Confiança está na Copa do Brasil desde a terceira fase. Nesta, entraram os campeões da Copa Verde, da Série C, da Série D e da Copa do Nordeste (neste caso, o Confiança herdou a vaga do Bahia, vice-campeão).
Eliminou a Tombense por 2 a 0 e, depois, passou por Vila Nova, nos pênaltis, fora de casa. No campeonato Sergipano, perdeu a final para seu maior rival, o Sergipe.
Em 2026, o Confiança tem 50% de aproveitamento, com seis vitórias, seis empates e quatro derrotas em 16 jogos. Antes ainda de enfrentar o Grêmio, o clube estreará na Copa do Nordeste e na Série C. Em seu elenco, constam velhos conhecidos do futebol brasileiro, como Sassá, ex-Cruzeiro e Botafogo, e Bruno Silva, que tem passagens por Inter e Fluminense. O técnico é Cláudio Caçapa.
Novo regulamento
Nesta edição, CBF ampliou o número de participantes da Copa do Brasil, passando de 92 para 126 clubes. As quatro primeiras fases da competição são disputadas em jogo único, enquanto a partir da quinta fase haverá confrontos de ida e volta. Outra novidade é que a final de 2026 será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro.
VEJA OS CONFRONTOS DA QUINTA FASE:
- Atlético-MG x Ceará
- Cruzeiro x Goiás
- Athletico-PR x Atlético-GO
- Flamengo x Vitória
- Grêmio x Confiança-SE
- Vasco x Paysandu
- Fortaleza x CRB
- Bahia x Remo
- Botafogo x Chapecoense
- Red Bull Bragantino x Mirassol
- Corinthians x Barra-SC
- Fluminense x Operário-PR
- Palmeiras x Jacuipense-BA
- Internacional x Athletic-MG
- Santos x Coritiba
- São Paulo x Juventude