Grêmio

Boletim médico
Notícia

Grêmio confirma que Marlon passará por cirurgia; veja previsão de retorno do lateral

Jogador será operado nesta sexta-feira após sofrer lesão no jogo diante do Vitória

Zero Hora

Enviar email

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS