Grêmio confirma que Marlon passará por cirurgia; veja previsão de retorno do lateral

Lesão aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio confirmou na noite desta quinta-feira (19) que o lateral Marlon será submetido a uma cirurgia, após fratura grave no tornozelo direito na partida diante do Vitória, válida pela sétima rodada do Brasileirão. O procedimento será realizado no Hospital Moinhos de Vento, na tarde desta sexta-feira (20).

A informação já havia sido apurada pela reportagem de GZH e da Rádio Gaúcha. Após a cirurgia, o Grêmio deve voltar a se manifestar. Na nota, o Grêmio estimou a recuperação em cinco meses (veja abaixo).

Apoio da família

A família de Marlon assistia à partida no estádio e presenciou o momento da fratura. A mãe, Marli, que não mora em Porto Alegre e estava no estádio para prestigiar o filho, logo saiu da Arena e foi uma das primeiras a chegar ao hospital, segundo afirmaram amigos à reportagem de Zero Hora no local.

Além dela, mais cinco pessoas próximas, entre parentes e amigos, se dirigiram ao hospital na noite desta quinta. Diante da grande preocupação, preferiram não dar entrevista. Por volta das 22h30min, eles foram autorizados a ver o jogador, que deixou a emergência e foi transferido para um quarto.

Diante da chegada de alguns torcedores, o Grêmio solicitou apoio do hospital para controlar o acesso e não gerar transtornos e tumulto.

O departamento médico do Grêmio também se fez presente no hospital. Dois médicos do clube e a psicóloga, Marisa Santiago, estiveram no local.

O lance

Aos 25 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio já batia o time baiano por 2 a 0 na Arena na noite de quinta, Marlon dividiu uma bola com Erick. A perna direita do lateral ficou presa no chão, o que acabou causando uma uma fratura grave.

A situação causou comoção entre jogadores dos dois times e torcedores. O meia Willian foi flagrado chorando. A partida ficou paralisada por sete minutos, e Marlon deixou o gramado da Arena na ambulância direto para o Hospital Moinhos de Vento.

Após a partida, ainda bastante comovido com a situação, o técnico Luís Castro falou sobre o lance:

— Os jogadores estão bem. Antes do profissional, está o ser humano. O problema não é ficar sem o Marlon. O problema é ver uma lesão privar o jogador de fazer o que mais gosta. Os jogadores ficam com a sensação que uma carreira pode acabar de repente. É uma pancada de tomada de consciência — disse o treinador.

O Vitória, adversário na partida, também se manifestou. Falou em "solidariedade", e desejou uma "pronta recuperação" ao jogador do Grêmio.

Veja a nota do Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura do tornozelo direito e será submetido à cirurgia na tarde desta sexta-feira. O prazo de retorno é estimado em cinco meses.