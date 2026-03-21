Grêmio confirma presença em megaevento que ocorre na Holanda

O diretor de futebol Rafael Lima está presente no evento, assim como head scout Hugo Ribeiro. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

Entre os dias 23 e 24 de março, em Amsterdã, na Holanda, ocorre mais uma edição do Transfer Room, evento que reúne alguns dos principais clubes do mundo. O Grêmio será representado por dois profissionais do clube.

Estarão presentes o diretor de futebol Rafael Lima e o head scout Hugo Ribeiro. A participação dos dirigentes gremistas tem como objetivo estreitar relações e buscar oportunidades de negociação na reabertura da janela de transferências internacionais no meio do ano.

— Representar o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense no Transfer Room, em Amsterdã, reforça o compromisso do Clube com a inserção no global do futebol, buscando inovação, competitividade e oportunidades estratégicas. Mais do que presença, trata-se de levar a grandeza e a ambição do Grêmio a um ambiente onde se constróem relações e decisões relevantes para o mercado mundial —disse o direto de futebol do Grêmio, Rafael Lima, em entrevista ao site do Clube.