Grêmio confirma lesão em lateral; zagueiro tem desconforto muscular

João Pedro sofreu uma lesão muscular de grau 2. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico Luís Castro ganhou dois desfalques para o Gre-Nal 450. O zagueiro Balbuena relatou um desconforto muscular na manhã deste sábado (28), enquanto o lateral-direito João Pedro teve constatada uma lesão muscular.

João Pedro sofreu uma lesão de grau 2 no adutor da coxa esquerda e ficará fora de atividade por um período estimado entre três e quatro semanas. Já Balbuena não teve lesão diagnosticada, mas, por precaução, o desconforto relatado também o tira do clássico.

Na lateral-direita, Pavón deve ser mantido no setor. Na vitória sobre o Atlético-MG, o argentino já atuou como titular na posição. Para a zaga, sem o paraguaio, a tendência é de que Gustavo Martins seja escalado.

Uma possível escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (na posição de Willian); Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius.

Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo (1), às 18h, na Arena, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. A partida de volta está marcada para o próximo final de semana, no Beira-Rio.

Confira o comunicado oficial do Grêmio:

Informe médico: