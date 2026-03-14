Grêmio confirma lesão de zagueiro titular

Gustavo Martins estava afirmado ao lado de Viery. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio divulgou, neste sábado (14), um boletim médico sobre a situação de Gustavo Martins. O zagueiro vai desfalcar o time nas próximas rodadas do Brasileirão.

Gustavo Martins foi diagnosticado com um lesão muscular de grau I no bíceps femoral da coxa direita. De acordo com o clube, a previsão de retorno é projetada entre duas a três semanas. O problema foi apontado ainda na partida contra o Bragantino.

O atleta só vai retornar após a data Fifa. Até lá, o técnico Luís Castro precisará encontrar um substituto na zaga para as rodadas contra Chapecoense, Vitória e Vasco.

Para o primeiro compromisso, diante da Chape, a disputa está especialmente entre Balbuena e Luís Eduardo. Uma terceira via seria recuar Noriega, que tem sido aproveitado como volante.