Grêmio chega ao Rio com a volta de dois titulares para enfrentar o Vasco; veja os relacionados

A delegação do Grêmio chegou ao Rio de Janeiro no final da tarde deste sábado (21) trazendo boas notícias para o técnico Luis Castro. Além da já esperada presença de Arthur para o jogo contra o Vasco, neste domingo (22), outro titular também está de volta.
O zagueiro Gustavo Martins, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita na partida diante do Bragantino já está recuperado e pode enfrentar o clube carioca em São Januário.
O jogo que será marcado pelo reencontro tricolor com o ídolo Renato Portaluppi, atualmente no comando da equipe carioca, pode aproximar também o Grêmio do G-4 do Brasileirão.
O provável time para tentar a primeira vitória fora de casa na competição tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins (Balbuena), Viery e Caio Paulista; Noriega, Arthur (Nardoni) e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Weverton, Gabriel Grando e Thiago Beltrame
- Laterais: Pavon, Caio Paulista, Pedro Gabriel e Marcos Rocha
- Zagueiros: Balbuena, Viery, Kannemann e Gustavo Martins
- Volantes: Noriega, Arthur, Nardoni, Pérez e Tiaguinho
- Meias: Monsalve e Willian
- Atacantes: Enamorado, Carlos Vinícius, Amuzu, Andé Henrique, Braithwaite, Tetê e Gabriel Mec