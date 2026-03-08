Grêmio chega ao 44º título do Gauchão; veja como está a disputa com o Inter em títulos

Grêmio comemorou no Beira-Rio. André Ávila / Agencia RBS

Com o empate deste domingo (8) no Gre-Nal 451, o Grêmio conquistou o Gauchão 2026. No Beira-Rio, 1 a 1 entre as equipes de Luís Castro e Paulo Pezzolano.

Em um jogo marcado por tensão, muitas faltas e reclamação com a arbitragem, a equipe de Luís Castro saiu na frente com gol marcado por Gustavo Martins nos acréscimos da primeira etapa, após cobrança de escanteio de Marlon. O time de Paulo Pezzolano empatou aos 36 da etapa complementar, em pênalti batido por Alan Patrick.

No primeiro jogo, na Arena, o Tricolor havia vencido por 3 a 0, com gols de Amuzu, Enamorado e um contra do zagueiro colorado Victor Gabriel.

Além de chegar à sua 44ª conquista do Gauchão na história neste domingo, o Grêmio também alcançou a marca de nove títulos do campeonato nas últimas 10 edições.

No entanto, o maior campeão do Gauchão segue sendo o Internacional. O Colorado conquistou a competição em 46 oportunidades, sendo a última delas em 2025.

Títulos de Grêmio e Inter no Gauchão