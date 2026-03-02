Grêmio celebra vitória no primeiro Gre-Nal da final do Gauchão como marco da evolução do time

Viery, Gustavo Martins e Noriega formaram o triângulo de segurança a Weverton no Gre-Nal 450. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois das turbulências do primeiro Gre-Nal, o segundo clássico de 2026 trouxe uma confirmação para o ambiente do Grêmio. Antes de voltar ao Beira-Rio no próximo domingo (8), com a conquista do Gauchão muito bem encaminhada, a goleada por 3 a 0 na partida de ida das finais do Estadual reforçou a confiança no clube de que a evolução da equipe está no ritmo esperado.

Os três gols de vantagem permitem que o Grêmio saia de campo do próximo clássico com a taça mesmo com derrota por até dois gols de diferença. Caso perca por três, a disputa do título será nos pênaltis. Uma goleada do Inter por quatro ou mais, garante ao rival a improvável conquista.

— O jogo faz parte da primeira parte. Falta a segunda. Temos consciência. Uma partida em que estivemos bem. Parabéns aos jogadores pela forma como respeitaram o torcedor, o adversário e a profissão. O torcedor nos ajudou muito. Nos acompanhou de forma muito forte contra o Juventude e hoje novamente. Isso nos deixa muito feliz. Temos que seguir o trabalho. Estamos no início de um projeto que é longo — disse Luís Castro, em sua entrevista coletiva.

Após 14 jogos, em apenas 58 dias de trabalho desde o primeiro treino do ano em 2 de janeiro, a vitória do último domingo é a mais marcante da rápida passagem de Luís Castro. Um resultado que deixou o primeiro objetivo da temporada, a conquista do Gauchão, muito perto de ser confirmado. Principalmente se o "triangulo de segurança" seguir em alta.

A definição foi feita por Castro. Questionado sobre o bom rendimento de Viery e Gustavo Martins, o técnico fez questão de lembrar de Noriega como outra peça fundamental para auxiliar na proteção ao gol de Weverton.

— A defesa do gol é feita pelos dois zagueiros e o camisa 5, esse é um triângulo de segurança. Há o preconceito de que na posição de zagueiro só devem estar os mais experientes. Acho que o mais importante é aquilo que são os dados diários. O futebol é o hoje. Só me interessa o hoje. Quando alguém estiver melhor que eles, vão entrar. Há dias ruins. Não precisam de respaldo do tempo. Eles contam com o respaldo do agora — explicou o treinador.

De folga nesta segunda-feira (2) e terça-feira (3), os jogadores iniciam a preparação para a partida de volta das finais do Gauchão na próxima quarta (4).