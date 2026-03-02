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Grêmio celebra vitória no primeiro Gre-Nal da final do Gauchão como marco da evolução do time

Tricolor largou em vantagem na decisão do Gauchão ao vencer o primeiro clássico por 3 a 0 na Arena

Marco Souza

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