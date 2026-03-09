Grêmio campeão gaúcho: veja os conteúdos especiais de Zero Hora sobre o título de 2026

Pela oitava vez nos últimos nove anos, o Grêmio levantou a taça do Gauchão. Após o empate no Gre-Nal 451, realizado neste domingo (8), o time treinado por Luís Castro confirmou o título regional, depois de ter vencido por 3 a 0 na Arena, no jogo de ida.
O título de 2026 teve um gosto especial, pois foi dentro da casa do principal rival, o que não ocorria há 20 anos. Além disso, é a primeira conquista do Grêmio dentro no novo Beira-Rio.
Um dos conteúdos produzidos por Zero Hora é o vídeo acima, que valoriza a trajetória do time no campeonato. Confira!
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