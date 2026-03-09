Grêmio campeão do Gauchão 2026: veja vídeo especial produzido por Zero Hora

O Grêmio confirmou seu 44º título do Gauchão após o empate no Gre-Nal 451, realizado no Beira-Rio neste domingo (8). O Tricolor levanta, pela terceira vez na história, o troféu na casa de seu grande rival, depois de um campeonato com atuações instáveis, mas marcado por uma reação fulminante na hora decisiva.
E como uma conquista como essa merece ser comemorada com o entusiasmo e o orgulho próprios do torcedor gremista, Zero Hora preparou este vídeo especial que valoriza a trajetória do time no campeonato.
O material destaca desde a chegada de Luís Castro, passando pelos gols, até a festa da torcida e dos jogadores.
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