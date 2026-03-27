Grêmio aproveita data Fifa para realizar manutenção do gramado da Arena

Arena do Grêmio recebeu 10 jogos oficiais em 2026. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio aproveitará a data Fifa para realizar o cronograma de ajustes e manutenção do gramado da Arena, seguindo o planejamento feito no início de 2026. Desde que assumiu a gestão do estádio, no final de outubro de 2025, a qualidade do campo melhorou.

O Grêmio tomou uma série de medidas para reverter o cenário. O clube alterou a responsável técnica e trouxe de volta a agrônoma Maristela Kuhn, especialista no tema.

Outra alteração foi a internalização das equipes de trabalho que cuidam do gramado. Antes, os profissionais eram terceirizados. Agora, todos os funcionários responsáveis trabalham no Grêmio. O clube também investiu na compra de insumos de melhor qualidade para a manutenção do campo.

Desde o início da temporada, a Arena recebeu 10 jogos oficiais, entre Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. O entendimento é de que o gramado respondeu muito bem à sequência de partidas em um espaço de 65 dias.