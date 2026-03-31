Grêmio anuncia venda de ingressos para jogo contra o Remo

O Grêmio abre na tarde desta terça-feira (31) a venda de ingressos para o jogo contra o Remo. A partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, será disputada às 20h30min do próximo domingo (5).
A primeira etapa de comercialização, iniciada às 16h, é voltada exclusivamente para sócios. Já para o não-sócio, a comercialização das entradas estará disponível na quarta-feira (1º), às 16h, pelo site oficial do clube.
Os torcedores previamente cadastrados no site da Arena do Grêmio não precisarão realizar um novo cadastro; basta acessar a plataforma com o mesmo login e senha já registrados.
Os valores variam de R$ 27,50 a R$ 275 para os adultos. Sócio infantil paga R$ 20 em todos os setores.
Antes de receber o Remo na Arena, o Tricolor vai ao interior paulista enfrentar o Palmeiras. O jogo será disputado às 21h30min desta quinta (2), na Arena Barueri.
Confira os preços dos ingressos para Grêmio x Remo
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