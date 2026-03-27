Grêmio adota cautela na reapresentação de Arthur durante a data Fifa

Jogador mantém trabalhos de fisioterapia no CT Luiz Carvalho. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

O Grêmio retomou os trabalhos durante a data Fifa sem Arthur no gramado do CT Luiz Carvalho. Mas a ausência nos primeiros treinos com bola faz parte da precaução adotada para que o volante não volte à contusão que o afastou dos gramados recentemente.

Após a final do Gauchão, no início de março, o camisa 8 teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda, desfalcando o Tricolor em três rodadas do Brasileirão — contra Bragantino, Chapecoense e Vitória.

Na última partida antes da parada, contra o Vasco, em São Januário, o atleta não apenas voltou a ser escalado como esteve presente em campo durante os 90 minutos. Portanto, recuperado do problema físico.