Tickets serão comercializados a R$ 100 para a torcida gremista. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Os sócios do Grêmio poderão comprar ingressos a partir das 16h desta quinta-feira (5) para o segundo Gre-Nal da final do Gauchão 2026. A partida decisiva contra o Inter ocorre neste domingo (8), às 18h, no Beira-Rio. O Tricolor tem a vantagem, já que goleou por 3 a 0 na ida, na Arena.

Os tickets serão comercializados a R$ 100 — com a meia-entrada a R$ 50. Os sócios poderão adquirir as entradas pelo Portal do Associado. Cada sócio terá direito a comprar um ingresso vinculado ao seu CPF.

Deslocamento da torcida

Conforme o Grêmio, por determinação da Brigada Militar, os torcedores deverão se concentrar na Arena antes da partida. O deslocamento até o Beira-Rio será feito em comboio de ônibus, com escolta policial.

Os ônibus sairão do Portão 6 da Arena às 13h, e os torcedores precisam chegar antes desse horário para o embarque, apresentando o voucher da compra. Após o jogo, o retorno também será realizado em comboio até a Arena. O valor do ingresso inteiro com deslocamento de ônibus será de R$ 115.

Valores

O ingresso para a torcida gremista terá os seguintes preços:

Inteira: R$ 100

R$ 100 Meia-entrada: R$ 50

R$ 50 Deslocamento de ônibus (opcional): R$ 15

Reconhecimento facial obrigatório

Para acessar o estádio, será necessário realizar o cadastramento facial, conforme exigência da Lei Geral do Esporte. Os associados que comprarem ingresso receberão por e-mail as orientações para fazer o procedimento.