Grêmio 2x0 Vitória: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Grêmio venceu o Vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira (19), em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo na Arena teve gols de Camutanga (contra) e Amuzu.

Com o resultado, o time do técnico Luís Castro chegou aos 11 pontos e ocupa a sétima colocação. A partida foi marcada por uma forte lesão sofrida pelo lateral Marlon, do Grêmio.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Vasco, no domingo (22). O jogo está marcado para as 16h.