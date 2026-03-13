Grêmio 1x1 Bragantino: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

Na volta ao Brasileirão após o título do Gauchão, o Grêmio não venceu. Na noite desta quarta (12), na Arena, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Bragantino, pela quinta rodada. Veja os melhores momentos da partida no vídeo acima.

O time de Luís Castro saiu na frente logo cedo, com gol de cabeça de Carlos Vinícius, aos seis minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 21, Rodriguinho, com um chutaço de fora da área, deixou tudo igual.

Com o resultado, o Grêmio encerra a rodada na nona colocação, com sete pontos. O próximo compromisso é contra a Chapecoense, fora de casa, na segunda-feira (16).