Gre-Nal, Porto Alegre, negócios e Messi: Braithwaite abre o jogo em entrevista ao programa "Potter Entrevista"

Braithwaite deve voltar a atuar com a camisa do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Afastado dos gramados desde o fim do ano passado, Braithwaite está na fase final de recuperação da lesão que teve no Tendão de Aquiles. Em suas redes sociais, o dinamarquês compartilha trechos da sua preparação e sua rotina como jogador de futebol.

No último sábado, o atacante gremista esteve no "Potter Entrevista", da Rádio Gaúcha, e deu detalhes sobre sua carreira, sua estadia em Porto Alegre e relembrou outros momentos da trajetória.

Antes de desembarcar para jogar pelo Tricolor, defendeu o Barcelona e dividiu vestiário com Messi, e também viu um companheiro de equipe (Eriksen pela Dinamarca) ter um problema cardíaco em pleno campo de jogo.

Acompanhe os melhores trechos

Rivalidade Gre-Nal

É como se uma pessoa estivesse nascida com olhos azuis. Ou aqui as pessoas são nascidas coloradas ou são gremistas. Está assim. É algo muito, muito forte. É como religião. Porque todos são colorados ou gremistas, todos. Se eu perguntar a uma pessoa na rua, ela sabe. Não sou gremista. Em Europa, não. Ah, ok. Gosto de futebol, mas não sou torcedor. É algo muito profundo.

Passagem por Porto Alegre

(Abrir um estabelecimento) Também é uma maneira boa para devolver algo para a cidade. Sempre quero, quando estou jogando na cidade, quero dar algo para a cidade. Então, minha esposa abriu essa empresa, o restaurante. Sempre temos que agradecer a cidade, onde estamos. Minha família e eu temos pessoas pagando para ir nos ver jogar na Arena.

Tem que fazer algo. Sempre em cada cidade, em cada país, tem pessoas em dificuldade e temos responsabilidade para ajudar. Minha esposa e eu sempre queremos agradecer a cidade onde estamos. Porque sempre tem pessoas que precisam de ajuda.

Caso Eriksen e o problema cardíaco

Nunca podemos ser preparados para isso. E tampouco em um jogo de futebol tão importante. E pela primeira vez a Eurocopa na Dinamarca, uma festa para todo o país.

Eu vi a bola chegando a ele e ele controla a bola meio estranho. E ele caiu no chão e fomos dois jogadores, eu e outro.

E quando chegamos lá, sabíamos direto que era grave. E chamamos os médicos, mas no momento não entendemos o que poderia ser. Você sabe quando uma pessoa se vai. Nesse momento eu vi.

Foi uma loucura para todos e quase não acreditei. Mas nesse momento, chegamos no vestiário, não estávamos pensando em nada de futebol, mas tivemos essa pressão da Uefa que tínhamos que seguir o jogo.

E nesse momento, não sabíamos se nosso companheiro estava bem ou não. Então, não queríamos jogar, mas a Uefa queria jogar.

Barcelona e Messi

Ele não tem só uma qualidade. Tem visão do jogo, tecnicamente, é muito forte. Então, são muitas coisas que o tornam esse jogador. Ele tem algo especial de Deus. Futebol é fácil para ele. Futebol é fácil.

Eu acredito que para ele ser treinador é muito difícil. Porque acho que não pode explicar o que está fazendo. E ele pode ser que não entenda porque as pessoas não conseguem fazer coisas no campo. Porque para ele é muito, muito fácil.

Negócios

Não quero que me vejam como uma pessoa que tem dinheiro. O futebol nunca vai acabar na minha vida. Tem que ser algo que eu gosto óbvio. Não é negócio para ter negócio. Eu quero fazer algo que amo como futebol, algo que vou amar porque assim o dinheiro vai vir também. Tem que ser algo que você ama, senão você não vai conseguir trabalhar muito para fazer algo importante em sua vida.