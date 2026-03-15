Gre-Nal, Porto Alegre, negócios e Messi: Braithwaite abre o jogo em entrevista ao programa "Potter Entrevista"

Afastado dos gramados desde o fim do ano passado, Braithwaite está na fase final de recuperação da lesão que teve no Tendão de Aquiles. Em suas redes sociais, o dinamarquês compartilha trechos da sua preparação e sua rotina como jogador de futebol.
No último sábado, o atacante gremista esteve no "Potter Entrevista", da Rádio Gaúcha, e deu detalhes sobre sua carreira, sua estadia em Porto Alegre e relembrou outros momentos da trajetória.
Antes de desembarcar para jogar pelo Tricolor, defendeu o Barcelona e dividiu vestiário com Messi, e também viu um companheiro de equipe (Eriksen pela Dinamarca) ter um problema cardíaco em pleno campo de jogo.
Acompanhe os melhores trechos
Rivalidade Gre-Nal
É como se uma pessoa estivesse nascida com olhos azuis. Ou aqui as pessoas são nascidas coloradas ou são gremistas. Está assim. É algo muito, muito forte. É como religião. Porque todos são colorados ou gremistas, todos. Se eu perguntar a uma pessoa na rua, ela sabe. Não sou gremista. Em Europa, não. Ah, ok. Gosto de futebol, mas não sou torcedor. É algo muito profundo.
Passagem por Porto Alegre
(Abrir um estabelecimento) Também é uma maneira boa para devolver algo para a cidade. Sempre quero, quando estou jogando na cidade, quero dar algo para a cidade. Então, minha esposa abriu essa empresa, o restaurante. Sempre temos que agradecer a cidade, onde estamos. Minha família e eu temos pessoas pagando para ir nos ver jogar na Arena.
Tem que fazer algo. Sempre em cada cidade, em cada país, tem pessoas em dificuldade e temos responsabilidade para ajudar. Minha esposa e eu sempre queremos agradecer a cidade onde estamos. Porque sempre tem pessoas que precisam de ajuda.
Caso Eriksen e o problema cardíaco
Nunca podemos ser preparados para isso. E tampouco em um jogo de futebol tão importante. E pela primeira vez a Eurocopa na Dinamarca, uma festa para todo o país.
Eu vi a bola chegando a ele e ele controla a bola meio estranho. E ele caiu no chão e fomos dois jogadores, eu e outro.
E quando chegamos lá, sabíamos direto que era grave. E chamamos os médicos, mas no momento não entendemos o que poderia ser. Você sabe quando uma pessoa se vai. Nesse momento eu vi.
Foi uma loucura para todos e quase não acreditei. Mas nesse momento, chegamos no vestiário, não estávamos pensando em nada de futebol, mas tivemos essa pressão da Uefa que tínhamos que seguir o jogo.
E nesse momento, não sabíamos se nosso companheiro estava bem ou não. Então, não queríamos jogar, mas a Uefa queria jogar.
Barcelona e Messi
Ele não tem só uma qualidade. Tem visão do jogo, tecnicamente, é muito forte. Então, são muitas coisas que o tornam esse jogador. Ele tem algo especial de Deus. Futebol é fácil para ele. Futebol é fácil.
Eu acredito que para ele ser treinador é muito difícil. Porque acho que não pode explicar o que está fazendo. E ele pode ser que não entenda porque as pessoas não conseguem fazer coisas no campo. Porque para ele é muito, muito fácil.
Negócios
Não quero que me vejam como uma pessoa que tem dinheiro. O futebol nunca vai acabar na minha vida. Tem que ser algo que eu gosto óbvio. Não é negócio para ter negócio. Eu quero fazer algo que amo como futebol, algo que vou amar porque assim o dinheiro vai vir também. Tem que ser algo que você ama, senão você não vai conseguir trabalhar muito para fazer algo importante em sua vida.
Como jogadores, estamos ganhando um dinheiro em uma carreira muito curta. Então, temos que preparar o futuro. Mas esse empresário, isso não gosto muito, porque eu sou jogador pra mim é jogador. Não podemos fazer as duas coisas, porque senão não estamos respeitando o futebol, como eu falei antes. Somos um ou somos outro, e eu sou jogador, claro temos que investir dinheiro e tudo isso mas é outra parte.