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Gre-Nal 450 melhora aproveitamento do Grêmio com mais de 50 mil torcedores na Arena; veja o retrospecto

Além do triunfo no clássico, Tricolor venceu outras quatro das 17 partidas em que teve público superior a 50 mil em seu estádio

Zero Hora

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