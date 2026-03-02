Gre-Nal 450 melhora aproveitamento do Grêmio com mais de 50 mil torcedores na Arena; veja o retrospecto

Diante de 50.166 torcedores, o Grêmio venceu o Inter por 3 a 0 no domingo (1º). Jeff Botega / Agencia RBS

O Gre-Nal 450, no domingo (1º), pela ida da final do Gauchão 2026, entrou para a lista das maiores lotações da história da Arena. Diante de 50.166 torcedores, o Grêmio venceu o Inter por 3 a 0 e construiu uma vantagem importante na decisão estadual.

Mas o retrospecto do Tricolor em partidas com mais de 50 mil pessoas em casa mostra que estádio lotado nem sempre foi sinônimo de vitória. Ao longo dos anos, a casa gremista foi palco de decisões, clássicos e noites continentais com grandes públicos, especialmente na última era gloriosa, entre 2016 e 2018.

Ao todo, em pouco mais de 13 anos, a Arena registrou 17 jogos do Grêmio com público superior a 50 mil torcedores. Nesse recorte, o clube soma 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, com aproveitamento de 45,1%.

Além do triunfo no Gre-Nal 450, o Grêmio venceu nessa condição o Lanús (1 a 0, 55.188 pessoas, final da Libertadores 2017), o Juventude (3 a 1, 54.158, na conquista do Gauchão 2024), o Hamburgo (2 a 1, 51.901, amistoso de inauguração da Arena em 2012), o Vasco (2 a 1, 50.886, na Série B 2022) e o Botafogo (1 a 0, 50.517, pelas quartas de final da Libertadores 2017).

O maior público da Arena foi na final da Copa do Brasil 2016, em que o Grêmio foi campeão sobre o Atlético-MG, mas empatou em 1 a 1 em Porto Alegre, diante de 55.337 torcedores. Na ida, havia vencido por 3 a 1 no Mineirão.

Os jogos do Grêmio com mais de 50 mil torcedores na Arena

Grêmio 1x1 Atlético-MG: 55.337 (Copa do Brasil 2016) Grêmio 1x0 Lanús: 55.188 (Libertadores 2017) Grêmio 3 x 1 Juventude: 54.158 (Gauchão 2024) Grêmio 0x1 Barcelona de Guayaquil: 54.128 (Libertadores 2017) Grêmio 0x1 Corinthians: 54.022 (Brasileirão 2017) Grêmio 1x2 River Plate: 53.571 (Libertadores 2018) Grêmio 0x0 Inter: 53.389 (Libertadores 2020) Grêmio 0x0 Inter: 53.287 (Brasileirão 2016) Grêmio 0x2 Flamengo: 52.932 (Copa do Brasil 2023) Grêmio 0x0 Cruzeiro: 52.363 (Copa do Brasil 2016) Grêmio 2x1 Hamburgo: 51.901 (Amistoso de inauguração - 2012) Grêmio 2x2 Cruzeiro: 51.618 (Série B 2022) Grêmio 0 x 2 Inter: 51.077 (Gauchão 2025) Grêmio 0 x 0 Inter: 51.003 (Gauchão 2019) Grêmio 2x1 Vasco: 50.886 (Série B 2022) Grêmio 1x0 Botafogo: 50.517 (Libertadores 2017) Grêmio 3 x 0 Inter: 50.166 (Gauchão 2026)

Produção: Leo Bender