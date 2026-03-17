Grêmio

1 a 1
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Goleiro do Grêmio cita desgaste e lamenta empate com a Chapecoense: “Era jogo para vencer”

Walter Clar abriu o placar, de pênalti, e Nardoni marcou para o Tricolor 

Zero Hora

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