Goleiro do Grêmio cita desgaste e lamenta empate com a Chapecoense: “Era jogo para vencer”

Weverton falou após a partida. LIAMARA POLLI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Embora o maio volume de jogo, o Grêmio pecou na qualidade dos cruzamentos e finalizações e teve que se contentar com apenas um ponto.

Após a partida, Weverton citou o desgaste do elenco devido aos Gre-Nais da final do Gauchão, mas destacou que a equipe vem evoluindo:

— A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Após uma conquista, após guerrear da forma que a gente guerreou contra o nosso maior rival, e vencendo. O jogo seguinte é sempre muito difícil, pelo desgaste que foi, por tudo. Mas acho que hoje a gente conseguiu o que se propôs a fazer, que era um bom jogo, que era ter o controle, que era evoluir taticamente, acho que isso foi visível para todo mundo.

O goleiro comemorou que, ainda que dois pontos tenham ficado para trás, um foi conquistado:

— A gente lamenta porque era um jogo que a gente poderia tranquilamente, com todo respeito ao adversário, vencer. Pelas chances que nós criamos, foi como o jogo se apresentou. Mas é isso aí, quando não dá para ganhar, não perde. E a gente somou mais um ponto, que é a importância da nossa caminhada.

O Grêmio volta a campo na quinta-feira (19), contra o Vitória, pela sétima rodada do Brasileirão. A partida ocorre na Arena, às 19h.