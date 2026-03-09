Grêmio

44º estadual
Notícia

"Ganhamos o Gauchão, mas há muito trabalho para fazer": o que Luís Castro falou após a conquista do Grêmio

Tricolor sagrou-se campeão ao empatar em 1 a 1 com o Inter no Beira-Rio

Zero Hora

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