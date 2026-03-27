Gana joga hoje: qual é a chance de Amuzu ser convocado para a Copa do Mundo?

Amuzu jogou na base da seleção belga. Duda Fortes / Agencia RBS

Ao final das Eliminatórias, a federação ganesa ligou seu radar para vasculhar jogadores com dupla nacionalidade para reforçar o time de Otto Addo na Copa do Mundo. Entre os nomes que despertaram o sinal de alerta estava o de Francis Amuzu. Apesar da ronda, nada do atacante do Grêmio na convocação para os amistosos contra Áustria, nesta sexta (27), e Alemanha, na segunda (30). A lista tinha quatro novidades detectadas pelo radar.

De pais ganeses e nascido na capital Accra, Amuzu deixou o país africano aos 2 anos para morar na Bélgica. Virou cidadão belga e até pouco tempo atrás nutria o sonho de ser chamado para defender o país de Tintim. Passou pelas seleções de base e foi convocado por Roberto Martínez para os jogos contra País de Gales e Holanda, em setembro de 2021. Não jogou sequer por um minuto.

Sem ser utilizado, pediu o passaporte ganês, expedido em 2023. Três anos depois, não teve nenhuma convocação. Sem estar no grupo para os últimos amistosos antes da Copa, as probabilidades de estrear por Gana são baixas.

— Com 26 anos, Amuzu ainda é jovem, mas não o vejo tendo uma carreira na seleção. Gana tentou persuadi-lo quando ele era um jovem talento no Anderlecht, mas ele recusou a convocação. Disse que se sentia mais belga — explica Emmanuel Ayana, repórter do portal Pulse Ghana.

Concorrência pesada

Ressentimentos à parte, tanto na Bélgica quanto em Gana, Amuzu tem fortes concorrentes. Seu companheiro e amigo dos tempos de Anderlecht, Jérémy Doku é um dos destaques do Manchester City e da seleção belga. Na África, a concorrência também é dura.

— A Geração atual de Gana tem uma disputa alta na posição do Amuzu. É uma mistura entre atletas de elite como Semenyo (Manchester City) e Mohammed Kudus (Tottenham) com promessas que atuam na Europa, como Sulemana e Fatawu Issahaku — avalia Luis Fernando Filho, do portal Ponta de Lança.

A ideia é reforçada pela presença do inglês-ganês Daniel Agyei entre os convocados para esta data Fifa. O jogador do Kocaelispor, da Turquia, também atua como ponta.

Filho acredita que Amuzu possa aparecer na lista larga de Addo, aquela com 55 nomes enviada para Fifa antes da Copa. A opinião sobre a não convocação é corroborada por Enoch Fifi Forson, jornalista do GhanaSoccernet.com. Para ele, o atacante gremista não tem chances.

— No cenário atual, Amuzu não tem chances. Gana tem muitos jogadores com um perfil similar. E ele não se destacou tanto no Brasil ainda. Suas declarações no passado dificultam sua convocação.

Este ano, Amuzu disputou 16 partidas e marcou quatro gols, quase igualando os cinco anotados em 33 jogos no ano passado. Antes do início do Gauchão, Amuzu concedeu entrevista ao jornal Nieuwsblad, da Bélgica, e falou sobre o sonho de jogar a Copa por Gana.

— Quero continuar no nível que mostrei no fim do ano passado. E quem sabe isso me ajude ir rumo à Copa do Mundo com Gana e encontrar nos Estados Unidos meus bons amigos Jeremy Doku ou Nilson Angulo (Equador).

Para esta data Fifa, além de Agyei, Addo chamou pela primeira vez o zagueiro Derrick Luckassen (ganês-holandês), o lateral-direito Marvin Senaya (franco-ganês) e o defensor Patrick Pfeiffer (alemão-ganês).

Gana não sentiu falta dos dribles de Amuzu. A seleção teve uma campanha limpa nas eliminatórias africanas. Foi a primeira colocada com seis de vantagem para Madagascar, a segunda colocada. A chave também contava com Mali, Cômoros, República Centro-Africana e Chade.