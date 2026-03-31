Fora dos treinos, titular deve desfalcar o Grêmio contra o Palmeiras

Arthur deverá desfalcar o Grêmio contra o Palmeiras nesta quinta-feira (2), em Barueri. Um último treino está agendado para a manhã desta quarta (1º), mas, como o volante não participou de nenhuma atividade durante a data Fifa, deve ficar de fora da viagem a São Paulo.
Apesar de não ter sido diagnosticada qualquer contusão, o camisa 8 tem se queixado de dores. Assim, tem realizado apenas fisioterapia no CT Luiz Carvalho.
Como a partida da nona rodada do Brasileirão será disputada no gramado sintético da Arena Barueri, o atleta pode ser preservado para a sequência da temporada. No domingo (5), o Tricolor recebe o Remo, na Arena.
Recentemente, após a final do Gauchão, Arthur sofreu uma lesão grau 1 na coxa esquerda, que o afastou de três rodadas do Brasileirão: contra Bragantino, Chapecoense e Vitória.