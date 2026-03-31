Fora dos treinos, titular deve desfalcar o Grêmio contra o Palmeiras

Arthur não participou dos treinos durante a data Fifa. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Arthur deverá desfalcar o Grêmio contra o Palmeiras nesta quinta-feira (2), em Barueri. Um último treino está agendado para a manhã desta quarta (1º), mas, como o volante não participou de nenhuma atividade durante a data Fifa, deve ficar de fora da viagem a São Paulo.

Apesar de não ter sido diagnosticada qualquer contusão, o camisa 8 tem se queixado de dores. Assim, tem realizado apenas fisioterapia no CT Luiz Carvalho.

Como a partida da nona rodada do Brasileirão será disputada no gramado sintético da Arena Barueri, o atleta pode ser preservado para a sequência da temporada. No domingo (5), o Tricolor recebe o Remo, na Arena.