Folga, desfalques e recuperação física: como está a data Fifa do Palmeiras, próximo adversário do Grêmio

Comissão técnica de Abel Ferreira definiu como prioridade a recuperação física do grupo nos próximos dias. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

Próximo adversário do Grêmio, o Palmeiras aproveita a pausa da data Fifa para ajustar questões físicas e recuperar jogadores antes da retomada do Brasileirão. As equipes se enfrentam no dia 2 de abril, na Arena Barueri, pela nona rodada.

Líder do Brasileirão com 19 pontos, o Verdão teve oito selecionáveis para os jogos das seleções e não conta com eles, pelo menos, até a próxima terça (31).

Programação do Palmeiras

Após a vitória sobre o São Paulo no último sábado (21), o elenco alviverde recebeu três dias de folga e se reapresentou na tarde desta quarta-feira (25).

Conforme Rafael Oliva, setorista do Palmeiras pela Itatiaia, a comissão técnica de Abel Ferreira definiu como prioridade a recuperação física do grupo, diante do desgaste acumulado nas últimas semanas, com decisão do Estadual e arrancada do Brasileirão.

Internamente, o clube também trabalha para avançar na recuperação de jogadores que estão no departamento médico ou voltando de problemas físicos. O atacante Paulinho ainda é dúvida e dificilmente deve ficar à disposição. Já Vitor Roque, que vinha atuando com limitações por conta de um trauma no tornozelo, é tratado como peça importante para retornar em melhores condições.

Desfalques durante a data Fifa

Ao todo, oito jogadores palmerenses foram convocados para suas seleções: Giay e Flaco López (Argentina); Gustavo Gómez, Mauricio e Sosa (Paraguai); Arias (Colômbia); além de Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai).

Esses atletas são dúvidas para o jogo contra o Grêmio — dependerá da minutagem por suas seleções e da logística de retorno. Os argentinos, que atuam em amistosos dentro do próprio país, têm maiores chances de ficarem à disposição. O colombiano Jhon Arias, que joga nos Estados Unidos três dias antes, também deve retornar a tempo.

Já os casos mais complicados são dos paraguaios e uruguaios, que terão compromissos na Europa até o dia 31 de março. A tendência é que alguns desses nomes sejam preservados ou iniciem no banco.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲