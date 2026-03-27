"Foi economia mesmo": Renato explica saída de Cuiabano do Grêmio

Jogador está emprestado ao Vasco pelo Nottingham Forest. Matheus Lima / Vasco,Divulgação

Formado na base gremista, Cuiabano tem sido aproveitado por Renato Portaluppi desde que o treinador assumiu o Vasco, no começo do mês. O jogador, que costuma marcar contra o Grêmio, não passou em branco na vitória por 2 a 1, em São Januário, na última rodada do Brasileirão.

A questão é que quando o jogador defendia o Grêmio, não era muito utilizado pelo então treinador: Renato Portaluppi. Em abril de 2024, o Tricolor confirmou a venda do lateral para o Botafogo por cerca de R$ 8 milhões.

Em entrevista ao ge.globo, Renato explicou os motivos para Cuiabano não ter sido muito aproveitado no Grêmio.

— Eu puxei o Cuiabano da base para o profissional. Nós tínhamos três laterais lá, ele tinha recém subido, estávamos com dois outros bons laterais. Foi economia mesmo. Teve uma boa proposta do Botafogo, e o Grêmio negociou o Cuiabano com o Botafogo — disse o treinador que elogiou a fase do jogador no Vasco.

Ajuda na enchente

Além de respostas sobre o trabalho que vem desenvolvendo no Vasco, Renato Portaluppi também lembrou sobre a última passagem pelo Grêmio, que terminou após o fim do Brasileirão 2024. Em um ano que o Tricolor escapou do rebaixamento na reta final do campeonato, o técnico lembrou das dificuldades enfrentadas no período das enchentes.

— Eu sou gaúcho. Vendo o que estava acontecendo no meu Estado, fiquei muito triste. De minha parte, eu ajudei muita gente. Nunca falei isso. Ajudei com maior prazer. Minha filha ficou várias noites sem dormir ajudando as pessoas. O que eu pude fazer pelo povo de lá, eu dei o máximo — lembrou Renato, que ainda completou:

— No próprio futebol, o Grêmio foi muito prejudicado naquele ano, e muita gente não entendeu isso. Nós jogamos um Campeonato Brasileiro, que eu falo que é super difícil, fora da nossa casa. E mesmo assim, eu falei que o Grêmio não iria cair, com quatro rodadas antes fugimos do rebaixamento. Você sabe o que é jogar um Campeonato Brasileiro fora da sua casa como o Grêmio jogou? Foi um episódio muito triste que eu espero que nunca mais se repita, foram muitas perdas, não é bom nem lembrar.