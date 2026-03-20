Nos mais de 40 anos como treinador, Luxemburgo treinou o Grêmio entre 2012 e 2013. Diego Vara / Agencia RBS

Após um mal-estar, Vanderlei Luxemburgo, 73 anos, foi internado na madrugada de quinta-feira (19), em Palmas. Após a realização de exames, o treinador teve diagnosticada uma infecção pulmonar.

Por orientação médica, foi encaminhado à UTI do Hospital Medical Santa Thereza, em Palmas-TO. Recentemente, ele teve a pré-candidatura ao Senado por Tocantins oficializada pelo Podemos, em anúncio feito por Renata Abreu, presidente nacional do partido. Devido ao problema de saúde, suspendeu os compromissos públicos.

Com trajetória consolidada no futebol brasileiro, Luxemburgo acumula passagens por grandes clubes, como Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Santos e outros, até mesmo Real Madrid e Seleção Brasileira.