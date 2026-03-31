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Ex-jogador do Grêmio e da Seleção acompanha treino e elogia Luís Castro: “Treinador de quem gosto muito”

Ex-atleta irá palestrar na Arena, onde jogou de 2012 a 2014

Zero Hora

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