Ex-jogador do Grêmio e da Seleção acompanha treino e elogia Luís Castro: “Treinador de quem gosto muito”

Técnico Luís Castro conversou com o visitante ilustre no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Grêmio

O treino do Grêmio na manhã desta terça-feira (31) contou com um espectador ilustre: Zé Roberto. De passagem por Porto Alegre, o ex-meia e lateral-esquerdo, que vestiu a camisa gremista entre 2012 e 2014 e da Seleção Brasileira, foi recebido no CT Luiz Carvalho pelo executivo de futebol gremista Paulo Pelaipe.

— Voltar ao Grêmio é reativar boas memórias e ter a oportunidade de rever amigos. Ainda tem muita gente da minha época. Passei dois anos e meio aqui. Mesmo com a idade avançada, o Grêmio me deu a oportunidade de atingir metas e foi um clube que agregou muito à minha carreira — comentou ele à assessoria do clube.

Com anos de carreira na Europa, passando por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Hamburgo, da Alemanha, o ex-jogador também conversou com o técnico Luís Castro.

— É um treinador de quem eu gosto muito, pelo estilo de jogo. Temos muitos amigos em comum, e todos também falam muito bem dele. Aproveitei esta visita para dar um abraço e desejar muita sorte aqui no Grêmio — ressaltou.

Palestra na Arena

Zé Roberto encerrou a carreira em 2017. Aos 51 anos, compartilha as histórias da carreira por meio de palestras em diferentes áreas profissionais. Uma delas, será concedida a partir das 21h desta terça, no auditório da Arena.

— Meu objetivo é contar um pouco da minha história. Falar dos processos, da jornada e das transformações. Abordo as estratégias que precisei usar para manter um alto nível de performance ao longo de uma carreira de 23 anos — explicou o ex-atleta, que palestrará no auditório da Arena a partir das 19h desta terça-feira.