Ex-Grêmio vira artilheiro do Campeonato Venezuelano; saiba quem é

Quejada foi revelado pela base do Grêmio. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O centroavante Kevin Quejada não teve muitas oportunidades no futebol brasileiro, mas encontrou a melhor fase da carreira na Venezuela. O colombiano foi revelado na base do Grêmio, mas fez apenas duas partidas no time profissional. Hoje, aos 23 anos, é artilheiro do Campeonato Venezuelano.

Desde o início desta temporada, Quejada atua no Estudiantes de Mérida. Em nove jogos na elite da Venezuela, soma oito gols (de 14 da equipe), além de uma assistência. O time é oitavo colocado após nove rodadas.

No fim de 2020, Quejada assinou contrato em definitivo ao Tricolor, após breve passagem na temporada anterior. Com 18 anos na época, reforçou o time sub-20 gremista. Inicialmente, disputou torneios de base e a Copa FGF, competição profissional onde o Grêmio usava equipe de transição.

Quejada assinou em definitivo com o Grêmio no fim de 2020. Rodrigo Fatturi / Grêmio

Após participar da Copa São Paulo de 2022, foi emprestado ao São José para o Gauchão. Por lá, fez a estreia como profissional. Em nove partidas, fez um gol, contra o Inter, no Passo D'Areia.

De volta ao Grêmio após o Estadual, entrou em campo pela primeira vez no time profissional em partida contra a Chapecoense, na Arena, pela Série B. Participou também da Recopa Gaúcha, vencida sobre o Glória, em Vacaria. Porém, não atuou mais pela equipe principal.

Na época, o time treinado por Roger Machado tinha Diego Souza como centroavante titular e Elkeson como principal alternativa. Jovens como Elias Manoel e Ricardinho eram outras opções. Kevin Quejada desceu novamente ao time de transição até o fim daquela temporada.