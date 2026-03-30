Ex-Grêmio revela que indicou peruano ao clube e rasga elogios: “Irá para a Europa em breve”

Bascos esteve em Porto Alegre em 2025 atuando pelo Alianza na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Noriega foi lançado por Mano Menezes no Grêmio em 2025 e virou titular com o treinador da seleção peruana em 2026. Agora, o meio-campista, que atua como zagueiro, começa a despertar o interesse do exterior.

Um ex-Grêmio que teve participação na chegada do atleta a Porto Alegre revela interesse de outro clube brasileiro, mas acredita numa transferência para a Europa.

Em entrevista ao podcast Enfocados, Hernán Barcos, atacante gremista entre 2013 e 2015, confessou que indicou o então companheiro de Allianza Lima ao ex-clube:

— O diretor esportivo do Grêmio sempre me pergunta sobre jogadores, especificamente se há algum peruano, e eu disse para ele dar uma olhada no Noriega. Isso foi em dezembro ou janeiro. Mais tarde, eles vieram ao Peru para jogar contra o Atlético Grau na Copa Sul-Americana, e eu perguntei se ele tinha visto o Noriega. Ele disse que estava de olho nele — declarou Barcos.

— E então, dois meses ou um mês e meio depois, ele me diz: "Hernán, eu quero o Noriega". Então eu falo com o agente do Erick e digo a ele que o Grêmio quer o Noriega. Conversamos com o Alianza Lima, e a venda é fechada em 48 horas — acrescentou.

Interesse exterior

Barcos rasgou elogios ao volante pelo profissionalismo, rendimento em treinos e partidas e polivalência. Tais características já despertam o interesse do exterior. O Tricolor barrou investida do Atlanta, dos EUA, por considerar baixa a oferta de US$ 3,5 milhões. A exigência é de liberação por US$ 8 milhões.

Barcos acredita numa investida em breve pelo atleta do mercado europeu. Ele também revelou a procura de um outro time brasileiro:

— Acho que ele irá para a Europa em breve. Outro clube brasileiro o queria, mas não o liberaram. Para mim, ele será um dos líderes da seleção peruana por causa da sua personalidade. Ele é um cara focado que se dá bem com todos. Então, acho que ele pode ser um líder positivo para a seleção e certamente estará na Europa — finalizou.

Jornalistas do Peru informam que há acompanhamento de Noriega de equipes das principais ligas da Europa. Nada chegou ao Tricolor de lá até o momento.

Noriega foi titular contra Senegal na derrota por 3 a 1. Nesta terça-feira, ele deve atuar novamente diante de Honduras. Horas depois, o atleta retorna para o país para se reapresentar ao Grêmio. A tendência é que ele fique no banco contra o Palmeiras para evitar desgaste físico elevado visando a maratona de partidas de abril.