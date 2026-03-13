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Ex-Grêmio explica fracasso no Real Madrid: "Parecia um galo. Namorava o dia todo e, à noite, jogava videogame"

Zé Roberto disputou apenas 21 jogos pelo clube espanhol

Zero Hora

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