Ex-Grêmio estreia com vitória em clássico na Argentina; veja como foi o desempenho

Cristaldo atuou por 65 minutos em seu primeiro jogo após retornar ao seu país. Talleres / Divulgação

Ex-jogador do Grêmio, Cristaldo começou bem sua nova trajetória no futebol argentino. Em seu primeiro jogo após retornar ao país, o camisa 18 foi titular e participou da vitória por 2 a 0 do Talleres no clássico contra o Instituto de Córdoba.

Embora não tenha participação direta nos gols, o meia ajudou na construção das jogadas e mostrou segurança na posse de bola ao longo da partida. Ele começou como titular do time comandado por Carlitos Tévez e atuou por 65 minutos.

— Não poderia imaginar uma estreia melhor. Começar minha história no clube ganhando um clássico é algo muito bom. Me senti muito bem em campo, a equipe me recebeu muito bem e o apoio da torcida foi fundamental para que eu me sentisse em casa — afirmou o meia, através de sua assessoria, após a partida

— Um clássico não se joga, se ganha. E fizemos um jogo que deixou nosso torcedor muito feliz. Estou contente por ter contribuído e começar minha história aqui com o pé direito, mas é apenas o começo — completou.

Desempenho Cristaldo na partida

Segundo dados do SofaScore, o meia teve boa participação ao longo dos 90 minutos. Ele acertou 15 dos 17 passes que tentou (88%), sendo 8 de 10 no campo adversário (80%) e 7 de 7 no próprio campo (100%). Também completou o único lançamento longo que tentou.