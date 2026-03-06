Ex-Grêmio é recebido por Trump na Casa Branca

Luís Suárez no evento com Donald Trump. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira (5) o elenco do Inter Miami na Casa Branca. Principais nomes da equipe, Messi e Suárez estiveram presentes no encontro.

O clube da Flórida sagrou-se campeão da Major League Soccer (MLS), em 2025.

O craque argentino ingressou na recepção da residência presidencial ao lado de Trump. Durante a visita do clube, o presidente americano disse:

— Vocês vão me chamar de velho, mas eu vi o Pelé jogar, lembram? Ele jogava pelo Cosmos.

Depois, ele questionou aos jogadores do Inter Miami se Messi seria melhor que Pelé. Os companheiros do argentino responderam que sim e Trump devolveu:

— Eu acho que ele é. Mas Pelé era muito bom.

Entre brincadeiras com os atletas do clube norte-americano, o presidente dos Estados Unidos referiu-se a Luís Suárez, ex-jogador do Grêmio, como "atacante brasileiro". Mesmo assim, o uruguaio levou a situação no bom humor.

Em novembro do ano passado, Trump recebeu Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, junto do príncipe do país Mohammed bin Salman.