Grêmio

Rio de Janeiro
Notícia

Ex-Grêmio é expulso de condomínio por conduta "incompatível à convivência" e deve pagar multa de R$ 100 mil

Uso inadequado de áreas comuns, festa com música alta, agressões e práticas sexuais na varanda estão entre os relatos

Zero Hora

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