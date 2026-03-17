Ex-Grêmio é expulso de condomínio por conduta "incompatível à convivência" e deve pagar multa de R$ 100 mil

Carlos Alberto jogou no Grêmio em 2011. Wesley Santos/Pressdigital / Wesley Santos/Pressdigital

Uma decisão judicial determinou a expulsão ex-jogador de futebol Carlos Alberto do condomínio onde mora, no Rio de Janeiro. Entre 2019 e 2023, 52 ocorrências de comportamento antissocial do ex-atleta foram registradas.

A ação foi movida por moradores do Alphaland Residence Club, na Barra da Tijuca. Os vizinhos de Carlos Alberto relatam uso inadequado de áreas comuns, festa com música alta em horários variados, agressões, danos ao patrimônio de outros condôminos e até casos de "orgias e outras atividades sexuais nas áreas de varanda", segundo o texto da decisão.

Foram aplicadas notificações e multas sucessivas a Carlos Alberto na tentativa de conter os episódios. Diante da falta de eficácia das punições, a Justiça determinou que o ex-atleta não pode mais ocupar o apartamento, ainda que mantenha a propriedade do imóvel. A decisão já havia sido adotada em caráter liminar, mas não havia sido atendida por Carlos Alberto.

Na sentença, a juíza Erica Batista de Castro apontou “conduta antissocial reiterada e incompatível com a convivência no condomínio”. Também foi determinada a limitação da multa acumulada a R$ 100 mil.

A defesa de Carlos Alberto alega perseguição por parte do condomínio e pede indenização por danos morais. O ex-jogador admitiu excessos em relação ao volume da música, mas negou acusações mais graves. Ele ainda pode entrar com recurso.

Carlos Alberto esteve no Grêmio em 2011, quando jogou 12 partidas e fez apenas um gol.