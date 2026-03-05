Esposa de atacante do Grêmio inaugura restaurante em Porto Alegre

Atacante do Grêmio, Martin Braithwaite deu mais um passo para se firmar no Rio Grande do Sul também fora de campo. Sua esposa, a jornalista francesa Anne‑Laure Braithwaite, inaugurou oficialmente um restaurante em Porto Alegre.
O estabelecimento, chamado Playa Paris Brasil, está localizado no Shopping Iguatemi e segue o conceito que o casal estabeleceu em Castelldefels, próximo de Barcelona.
Nas redes sociais, o jogador comemorou a inauguração do projeto da esposa:
"Uma noite muito especial para nós. O Playa Paris Brasil finalmente abriu as portas oficialmente, e ver esse projeto ganhar vida enche meu coração de alegria e orgulho. Anne-Laure, meu amor, você sonhou, pensou em cada detalhe e trabalhou incansavelmente para que tudo ficasse exatamente como imaginou", destacou Braithwaite.
Em entrevista ao ge.globo, em março do ano passado, Anne-Laure já havia comentado sobre a vontade de investir na Capital. O foco da jornalista, que também compartilha conteúdos sobre alimentação nas redes sociais, é em comida saudável. Segundo ela, o interesse por esse ramo da gastronomia surgiu por conta do marido.
— O Martin foi um ponto importante, porque ele me introduziu a isso. Porque ele tem uma dieta muito saudável e regrada. É um profissional muito sério. Falando com os nutricionistas, aprendi muitas coisas. Acho que se apaixonou pela minha comida e depois por mim (risos). O mais importante é ver a família desfrutar do momento da refeição, todos juntos na mesa. Depois, também por isso quis abrir um restaurante. Eu gosto de ver a cara das pessoas felizes comendo — contou, à época, no Alice Entrevista.