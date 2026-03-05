Esposa de atacante do Grêmio inaugura restaurante em Porto Alegre

Estabelecimento de Anne‑Laure foi inaugurado oficialmente. @braithwaiteofficial / Instagram / Reprodução

Atacante do Grêmio, Martin Braithwaite deu mais um passo para se firmar no Rio Grande do Sul também fora de campo. Sua esposa, a jornalista francesa Anne‑Laure Braithwaite, inaugurou oficialmente um restaurante em Porto Alegre.

O estabelecimento, chamado Playa Paris Brasil, está localizado no Shopping Iguatemi e segue o conceito que o casal estabeleceu em Castelldefels, próximo de Barcelona.

Nas redes sociais, o jogador comemorou a inauguração do projeto da esposa:

"Uma noite muito especial para nós. O Playa Paris Brasil finalmente abriu as portas oficialmente, e ver esse projeto ganhar vida enche meu coração de alegria e orgulho. Anne-Laure, meu amor, você sonhou, pensou em cada detalhe e trabalhou incansavelmente para que tudo ficasse exatamente como imaginou", destacou Braithwaite.

Em entrevista ao ge.globo, em março do ano passado, Anne-Laure já havia comentado sobre a vontade de investir na Capital. O foco da jornalista, que também compartilha conteúdos sobre alimentação nas redes sociais, é em comida saudável. Segundo ela, o interesse por esse ramo da gastronomia surgiu por conta do marido.